Schianto in moto in autostrada, 30enne in codice rosso al San Martino

Grave incidente in autostrada intorno alle ore 11:30 di domenica 28 maggio 2023 sulla A10. Un motociclista di circa 30 anni, per ragioni in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due e, dopo un volo di qualche metro, si è schiantato.

L'incidente è avvenuto nel tratto tra Arenzano e Voltri. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto, dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Il centauro è rimasto cosciente, ma nello schianto ha riportato un trauma cranico e facciale e la frattura di un braccio.

In autostrada si è formata una lunga coda.