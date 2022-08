Incidente in A10: gravi due motociclisti, 9km di coda

Grave incidente questa mattina, venerdì 5 agosto, in A10.

Per cause ancora da accertare, una moto ha tamponato un'auto al chilometro 14 nel tratto compreso tra Pra' e Arenzano, in direzione Ventimiglia.

La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 8.30, sul posto sono intervenute l'ambulanza della croce verde di Mele e quella di Pra', l'automedica Golf4 e la polizia stradale.

Nell'impatto la passeggera avrebbe subito un forte trauma cranico ed è stata dunque ricoverata con l'elisoccorso Piemonte in codice rosso al San Martino. In rosso anche il conducente della moto portato al Villa Scassi.

Poco dopo le ore 10.15 l'incidente è stato risolto: sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 1° tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.



Il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 9 km di coda verso Savona. Per lo stesso motivo, sulla A26 si registrano 8 km di coda tra il bivio con la A10 e Masone, verso Genova.

Agli utenti diretti verso Savona, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’, proseguire sull'Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano.