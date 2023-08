Tamponamento e coda chilometrica in autostrada

Ancora un pomeriggio di passione in autostrada. Sabato 12 agosto 2023 la situazione più complicata è quella della A10. Intorno alle ore 12:30 c'è stato un tamponamento all'altezza di Varazze e sono intervenuti i soccorsi, due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Il traffico è andato in tilt in quel tratto e, alle ore 14:30, sono segnalati sette chilometri di coda in direzione ponente tra Arenzano e Albisola, oltre ad auto provenienti da Genova incolonnate all'uscita di Arenzano.

Autostrade segnala anche traffico rallentato, ma in direzione Genova, tra Aeroporto e il bivio A10/A7, in questo caso per traffico intenso.