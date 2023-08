Maxi tamponamento in autostrada, nuove code

Ancora caos traffico sull'autostrada A10. Dopo il tamponamento avvenuto intorno alle 12:30 a Varazze che ha mandato in tilt la viabilità fino al pomeriggio ecco un nuovo incidente in direzione Ventimiglia.

Intorno alle ore 17:30 c'è stato un altro tamponamento con alcune autovetture coinvolte, questa volta tra Arenzano e Albisola all'interno della galleria Costa Ovest. Il traffico score su una sola corsia e si sono formati otto chilometri di coda. Viene consigliato, ai veicoli leggeri diretti verso Savona, di uscire ad Arenzano, percorrere l'Aurelia e rientrare poi ad Albisola. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso, un bambino è stato portato in ospedale in codice giallo.

Altre code sono segnalate in direzione Genova. Auto incolonnate per un chilometro tra Pegli e Aeroporto intorno alle 18:15 per un veicolo in avaria e traffico rallentato verso l'allacciamento A10/A7 per traffico intenso.