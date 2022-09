Furgone in fiamme in A10, autostrada chiusa e poi riaperta

Paura in A10 tra Arenzano e Voltri in direzione Genova nella serata del 14 settembre.

Per cause ancora da stabilire, un furgone ha preso fuoco all'altezza del chilometro 12. Il conducente, vedendo il fumo uscire dal motore, ha fatto in tempo ad accostare e ad abbandonare il mezzo che è stato avvolto dalle fiamme in breve tempo.

Nessun ferito dunque ma serata di lavoro per i vigili del fuoco e gli uomini di Aspi che hanno chiuso il tratto per consentire le operazioni di soccorso e poi dovranno pulire la carreggiata.

Alle 21.30 i chilometri di coda segnalati da autostrade erano 7 in aumento.

Il video è di Luca Stegani.