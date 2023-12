Schianto in autostrada, quattro feriti e traffico bloccato

Incidente stradale e traffico bloccato sull'autostrada A10 tra Pegli e Aeroporto in direzione Genova. Intorno alle ore 6:15 di venerdì 1 dicembre 2023 una persona alla guida di un'automobile ha perso il controllo del veicolo, per cause in via di accertamento, ed è andata a schiantarsi all'interno della galleria Cantarena Est. Questo ha poi causato un tamponamento con tre veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché una donna sarebbe rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo mentre il 118 ha inviato l'automedica Golf 5 e ambulanze della Croce Verde Pegliese, Croce Verde Praese, Croce Verde di Sestri, Volontari Soccorso Fiumara e Croce Rossa Ponente. Tanti feriti, ma nessuno fortunatamente grave: la donna alla guida dell'auto è stata estratta dal veicolo e portata in codice giallo al Villa Scassi, in ospedale altre tre persone, una in codice giallo e due in codice verde tra Voltri e Sampierdarena, una quinta persona ha rifiutato il trasporto ed è stata trattata sul posto.

Autostrade segnala, alle 7:30, traffico è bloccato tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova e sei chilometri di coda dopo Genova Pra'. Sul luogo dell'evento sono presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre in autostrada, ma sulla A12, segnalati altri quattro chilometri di coda per un altro incidente. In questo caso tra Rapallo e Chiavari in direzione levante.