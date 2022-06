Incidente sull'A10, lunga coda e due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente, avvenuto sull'autostrada A10 tra Varazze e il bivio per l'A26 in direzione Genova poco prima delle 17 di domenica 12 giugno 2022.

Diversi i mezzi coinvolti, auto e moto, secondo quanto riferisce la polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a due ambulanze, una della Croce d'Oro di Sciarborasca e l'altra della Croce Rossa di Cogoleto.

I due feriti sono stati portati entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Dopo circa una mezz'ora il traffico ha ricominciato a scorrere, ma nel tratto si è formata una coda di quattro chilometri.

Situazione tranquilla sulle altre autostrade, anche sull'A12 dove i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio, che ha distrutto completamente un'auto.