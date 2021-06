Caos autostrade: traffico bloccato in A10 dopo un incidente

Traffico bloccato verso Genova sulla autostrada A10 dopo un incidente tra due auto e una moto avvenuto al chilometro 38 intorno alle 7:30, all'interno della galleria Monte Pasasco, in prossimita di un cantiere debitamente segnalato secondo quanto riferito da autostrade. I chilometri di coda tra il termine della complanare di Savona e Albisola sono sei poco dopo le 8.20, ma in costante aumento.

A chi è in viaggio verso Genova viene consigliato di uscire a Savona e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Altra mattinata di passione, quindi, sulle autostrade della Liguria dove vengono segnalate anche altre situazioni critiche con code e auto incolonnate. Sempre sulla A10 in direzione Genova rallentamenti tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7, mentre in direzione Ventimiglia sono tre i chilometri di coda tra Celle Ligure e il bivio A10/Inizio Complanare Savona e addirittura sette tra Arenzano e Celle Ligure.

Problemi anche in A26 verso Voltri con quattro chilometri di coda tra Ovada e Masone e altri due tra Masone e il bivio A26/A10; code consueta anche sulla A12, causa cantieri tra Nervi e Recco con auto incolonnate per un chilometro tra Nervi e Recco in entrambe le direzioni.

In mattinata segnalati anche problemi sulla viabilità ordinaria, sia in sopraelevata in direzione levante per un veicolo in avaria poco prima delle otto e poi nella zona dell'elicoidale fino all'ingresso del terminal traghetti con coda per il mancato assorbimento della viabilità portuale, con ripercussioni anche sul tratto finale della A7. Poco prima delle 9, infine, la polizia locale ha chiuso via Cornigliano in direzione levante, consentito il transito solo ai residenti.