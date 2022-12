Tamponamento in galleria, sei chilometri di coda in autostrada

Sei chilometri di coda sulla autostrada A10, in direzione Genova, per un incidente avvenuto intorno alle ore 8 di mercoledì 14 dicembre 2022 tra Pra' e Aeroporto.

Secondo le prime informazioni raccolte si tratta di un tamponamento tra auto in una galleria, in cui è rimasta ferita una ragazza di 20 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Genova dall'ambulanza della Croce Verde Praese. Presente sul posto anche la polizia stradale.

Altre code sono segnalate sulla A7in uscita a Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; tra Rapallo e Chiavari sulla A12 in entrambe le direzioni per lavori.