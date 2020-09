Tamponamento in A10, coda di alcuni chilometri

Pomeriggio complicato sull'autostrada A10 a causa di un incidente, avvenuto al chilometro 13, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un'auto. Per fortuna non gravi le conseguenze per i conducenti dei mezzi, ma il traffico ne ha risentito.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 e un'ora più tardi risultano ancora quattro chilometri di coda fra Arenzano e il bivio con l'A26. Anche su quest'ultima autostrada ci sono dei problemi all'altezza del chilometro 6 per lavori di ripristino della sede stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione è monitorata costantemente dalla polizia stradale.