Incidente in A10 tra camion e auto, un ferito

Incidente in A10 nella mattinata di sabato 10 dicembre.

Per cause ancora da stabilire, un mezzo pesante ed un'auto si sono scontrate all'altezza di Cogoleto. L'occupante della macchina è rimasto incastrato tra le lamiere e leggermente ferito, per estrarlo è servito l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi una squadra dei pompieri di Genova, una da Varazze, la polizia stradale, un'ambulanza e gli uomini di Aster. Tra Varazze e Arenzano in direzione del capoluogo ligure si registra al momento, alle 12.30, un chilometro di coda.