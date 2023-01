Schianto in A10, traffico bloccato

Incidente tra due auto sulla autostrada A10 tra Pegli e Pra' in direzione ponente e traffico bloccato poco prima delle ore 18 di lunedì 19 gennaio 2023. Nel tratto sono segnalati sette chilometri di coda a partire da Genova Aeroporto.

L'incidente è avvenuto al chilometro 8,8, sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso: due ambulanze della Croce Verde Praese e della Misericordia Ponente Soccorso e l'automedica Golf 5 sono partite con la missione in codice rosso. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto, una persona è stata portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Presente sul posto anche la Polizia Stradale.

Viene consigliato di uscire a Genova Aeroporto e rientrare in autostrada a Genova Prà dopo aver percorso la viabilità cittadina, inevitabili i disagi e i rallentamenti anche sulla viabilità ordinaria.