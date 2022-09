Perde il controllo dell'auto e va a sbattere in galleria

Forse a causa dell'asfalto bagnato per la forte pioggia caduta nel pomeriggio sul ponente genovese ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere in galleria. Vittima dell'incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, un 50enne alla guida della propria auto, soccorso dal 118.

È successo intorno alle ore 17 sulla A10 nel tratto tra Pegli e Aeroporto, in direzione Genova, sul posto è intervenuto il personale della Croce Verde Pegliese e di Sestri, l'uomo alla guida è stato medicato sul posto e non è stato necessario il trasporto in osepdale.

Intervenuta anche la Polstrada per i necessari accertamenti sulla dinamica dell'incidente.