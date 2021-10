Tamponamento in A10: tre feriti, di cui due gravi

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente, avvenuto sull'autostrada A10 tra Arenzano e Varazze intorno alle 7.30 di lunedì 18 ottobre 2021. Si è trattato di un tamponamento fra tre auto.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e automediche, oltre alla polizia stradale. I feriti sono stati portati tutti al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, due in codice rosso e uno in giallo. Intorno alle 9 si registravano ancora tre chilometri di coda in direzione Ventimiglia.

Per quanto riguarda le altre autostrade, sull'A7 coda di 1 km tra Bolzaneto e Busalla per lavori e coda tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bolzaneto per traffico intenso; in A12 coda di 3 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.