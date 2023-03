Tir si ribalta in autostrada, casello chiuso

L'uscita autostradale di Genova Aeroporto sull'A10 è stata chiusa al traffico provenendo da Ventimiglia per un incidente, avvenuto intorno alle 12.30 di lunedì 13 marzo 2023. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia Genova Ovest.

Nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante, che è finito ribaltato. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Verde pegliese e l'automedica Golf 5, oltre al personale di Autostrade e alla polizia stradale.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Ripercussioni sul traffico con coda di due chilometri a partire da Pegli. L'unica altra segnalazione per quanto riguarda il traffico in tempo reale è relativa all'A26 dove si registra coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.