Tredici km di coda (in totale) per due incidenti sulle autostrade

Pomeriggio complicato, giovedì 16 maggio 2024, sulle autostrade del nodo genovese a causa di due incidenti. Il primo è avvenuto in realtà nel savonese, tra Albisola e Savona, ma ha avuto ripercussioni sul traffico a partire da Arenzano.

L'altro è successo intorno alle 14.30 in A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera al confine tra Liguria e Piemonte. Si è trattato di un tamponamento nel quale sono rimaste ferite due donne, una 28enne trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi e l'altra in elicottero al San Martino in codice rosso.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale, l'automedica Golf 7 e tre ambulanze.

Nel savonese invece coinvolti un'auto e un camion e il traffico defluisce in corsia di marcia. Una donna è stata portata all'ospedale di Savona in codice giallo. Per coloro che sono diretti verso Savona, Autostrade consiglia di uscire a Celle Ligure e dopo aver percorso la Strada Statale 1 Aurelia rientrare in autostrada a Savona.

Notizia in aggiornamento.