Incidente in moto a Sestri Levante: muore 52enne

Incidente mortale a Sestri Levante nel tardo pomeriggio di giovedì 20 maggio.

A perdere la vita un uomo di 52 anni andato in arresto cardiaco dopo il fortissimo impatto contro il marciapiede e deceduto all'ospedale di Lavagna.

Sulla moto viaggiava anche una passeggera che è stata trasportata da un'ambulanza del 118 a Cogorno e da lì prelevata da Grifo per il ricovero tramite elisoccorso al San Martino. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto alle 17.30 in via Sara dove è intervenuta anche la sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica.

Secondo le prime informazioni il conducente della moto, un uomo del '69 residente a Casarza Ligure, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra in seguito allo scontro con un furgone.

I soccorritori hanno tentato il rianimo nel viaggio verso l'ospedale, ma dopo un'ora di rianimazione al pronto soccorso l'uomo è deceduto.