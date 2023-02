Caos in autostrada, tamponamento tra tre auto e un camion: 4 feriti e traffico bloccato

Tamponamento a catena in A26 e traffico bloccato.

L'incidente è avvenuto tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona, in direzione Genova. Nello schianto sono rimasti coinvolti tre auto e un camion all'altezza di un cantiere segnalato. Tre feriti sono stati portati in codice verde all'ospedale di Voltri, un'altra persona, più grave, in codice giallo al Villa Scassi.

Verso Gravellona si segnala un chilometro di coda tra il bivio con la A10 e Masone. A chi è in viaggio verso Genova Autostrade consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova.

Sul posto sono intervenute due ambulanza della Croce Verde di Mele e l'automedica Golf5, il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

Aggiornamento delle 13.30: il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in direzione Genova. Per le lunghe percorrenze in direzione Genova si consiglia di percorrere la A7. Per i veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Masone, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 a Genova Prá.