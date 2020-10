Incidente sul lavoro in porto, marittimo in codice rosso

Incidente sul lavoro in porto a Genova. Intorno alle 16.30 di mercoledì 7 ottobre 2020 un'ambulanza e un'automedica si sono recate in via al Molo Giano per soccorrere un marittimo, caduto da una scala sulla nave militare americana Mount Whitney nel bacino 4 delle riparazioni navali.

L'uomo, di circa quarantacinque anni, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Avviate indagini per chiarire i contorni della vicenda.

Sul posto anche i vigili del fuoco.