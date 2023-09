Colpito da new jersey in porto, due indagati dalla procura

Mentre la vittima, il 67enne Pietro Greco, resta in prognosi riservata ricoverato all'ospedale San Martino, la procura continua l'indagine sull'incidente sul lavoro avvenuto lunedì in porto, nel parco ferroviario a calata Bettolo. Incaricato dei rilievi è l'ufficio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'Asl3 (Psal), guidato dall'ingegnere Gabriele Mercurio.

Questa mattina, mercoledì 6 settembre, il sostituto procuratore Daniela Pischetola, ricevuti gli atti, ha inserito nel registro degli indagati i primi due nomi. Si tratta del conducente dell'escavatore e del responsabile della sicurezza del cantiere. Il primo ha sollevato la benna che reggeva il new jersey e che, ruotando, è caduto da un'altezza di circa un metro e mezzo sull'operaio colpendolo in testa. Il secondo dovrà rispondere sulla legittimità della manovra così come dimostrare che il macchinario fosse adatto per compierla.

Al momento resta sotto sequestro l'area di Parco Rugna, accanto a calata Bettolo, l'escavatore che stava guidando il collega di Greco e il jersey caduto dal mezzo prima di travolgere il 67enne. L'uomo dipendente della società Centro meridionali costruzioni, in appalto affidato dall'Autorità di Sistema Portuale, nelle scorse settimane ha avviato le pratiche per andare in pensione fra pochi mesi. Dai controlli sul suo inquadramento professionale non sono, finora, emerse irregolarità ma si fa sentire la protesta sollevata dalle sigle sindacali riguardo l'età dell'operaio, alle prese con un lavoro faticoso sotto il sole cocente delle 2 di pomeriggio.