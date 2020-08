Incidente ai laghetti, giovane grave dopo un tuffo

Un pomeriggio ai laghetti si è trasformato in una brutta esperienza per un ragazzo, che tuffandosi da un'altezza di circa otto metri, ha riportato la sospetta frattura di una gamba.

È successo intorno alle 15.45 a Lerca nel comune di Cogoleto. Per i soccorritori non è stato facile raggiungere la zona impervia. Il giovane è stato caricato a bordo dell'elicottero Drago e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche ambulanza e automedica.