Incidente sul lavoro a Bolzaneto, operaio in codice rosso

Dopo l'incidente sul lavoro occorso a un operaio a Struppa, qualche ora più tardi, più di preciso intorno alle 10, un altro lavoratore di 40 anni è rimasto ferito in via Campoligure a Bolzaneto. L'uomo è caduto da una scala, in un cantiere, per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Oro di Manesseno, oltre al nucleo Psal (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro) dell'Asl per indagare sull'accaduto.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con un trauma spinale. Proprio oggi la Cgil ha fornito i dati sulle denunce di infortuni sul lavoro, che in Liguria sono state quasi 51 per ciascuno dei primi 120 giorni dell'anno.