Incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico: operaio colpito da palo finisce in ospedale

Incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico nel pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno. È successo poco prima delle 16 a Borzoli, in via Saracco.

Un operaio di 43 anni è stato colpito da un palo di legno che, cadendo, lo ha colpito al fianco durante le operazioni di casseratura di una struttura in cemento armato. Il travetto in legno crollato era uno di quelli utilizzati per realizzare le casseforme.

Per fortuna l'incidente non ha avuto gravi conseguenze e il 43enne è stato portato al pronto soccorso del Villa Scassi in codice giallo, cosciente.

Sul posto sono subito arrivati la Croce Verde di Sestri, l'automedica Golf 2 e Golf 5, i vigili del fuoco e il personale della Psal (Prevezione sicurezza ambienti lavoro) di Asl 3.