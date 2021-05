Operaio schiacciato tra due mezzi pesanti in porto: terzo incidente sul lavoro in due giorni

L'uomo, 50 anni, stava lavorando al terminal Spinelli quando è rimasto tra due mezzi pesanti: portato in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita

Ancora un incidente sul lavoro a Genova dopo quelli avvenuti nei giorni scorsi a Sestri Ponente e in corso Europa.

Vittima un operaio 50enne che stava lavorando in porto, al Terminal Spinelli, e che è rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti in manovra.

L'uomo è stato subito soccorso: rimasto cosciente, è stato portato in codice rosso al San Martino e ricoverato con un trauma toracico. Non sarebbe in pericolo di vita.



Si tratta, come detto, del terzo incidente sul lavoro avvenuto a Genova in pochi giorni, quattro con l'operaio caduto da un ponteggio a Sciarborasca. Martedì un operaio edile è caduto dal quinto piano del palazzo di Sestri Ponente dove stava lavorando, mercoledì mattina un altro operaio è rimasto schiacciato dalla rete metallica che stava scaricando in corso Europa.