Incidente sul lavoro in porto, resta grave l'operaio 67enne, oggi la tac di controllo

Restano gravi le condizioni di salute dell'operaio di 67 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro lunedì, nel porto di Genova, dove è stato travolto da un new jersey caduto durante l'allestimento dei binari a Calata Bettolo.

La prognosi è riservata e l'uomo, ricoverato presso la neurorianimazione al terzo piano del Monoblocco dell'ospedale San Martino, oggi sarà sottoposto a una tac di controllo.

La ricostruzione della dinamica è in mano agli ispettori dello Psal, il nucleo di prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro della Asl3 diretti dall'ingegner Gabriele Mercurio. Secondo quanto appreso, il 67enne è stato colpito da un new jersey (movimentato da un collega) con recinzione metallica, che compone il perimetro del cantiere di rifacimento del parco ferroviario. Dopo averlo sollevato con un escavatore, il blocco si sarebbe inclinato e poi ribaltato, colpendo l'operaio che sarebbe caduto di conseguenza battendo violentemente la testa a terra. All'uomo mancano pochi mesi per andare in pensione.

Gli ispettori, coordinati dal pm di turno Daniela Pischetola, hanno sequestrato l'area, il mezzo e il new jersey. Da capire se la manovra sia stata compiuta regolarmente e se il blocco andasse spostato in quella maniera. Per poter procedere con eventuali accertamenti tecnici in giornata potrebbero essere indagate le prime persone.

L'appalto integrato per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e prolungamento del parco ferroviario è stato aggiudicato nel 2021 alla rete temporanea di imprese Centro meridionale costruzioni di Casoria (Napoli). Secondo il progetto il nuovo parco sarà dotato di 9 binari a servizio del terminal Bettolo.