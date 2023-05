Incidente sul lavoro in Porto, amputate le gambe dell’operaio schiacciato da un carrellone

L'operaio di 41 anni, Nicola Magno, investito da un mezzo di lavoro ieri pomeriggio in porto ha subito l'amputazione delle gambe. Lo comunica, in una nota, la direzione sanitaria dell'ospedale San Martino dove l'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata, intubato e sedato, nella rianimazione del pronto soccorso diretto dal dottor Giacomo Bacigalupi.

Dopo l'intervento durato fino alle 22 di ieri sera, questa mattina l'operaio sarà sottoposto a tac di controllo, per valutare un eventuale intervento neurochirurgico. L'ospedale comunica anche che i familiari, Magno ha moglie e due figli, sono entrati in contatto con il paziente e sono in costante contatto con l'equipe.

Intanto, proseguono le indagini degli ispettori della Psal dell'Asl3 che ieri hanno svolto il sopralluogo: secondo una prima ricostruzione, il carrellone, che in gergo tecnico si chiama front loader ed è utilizzato per sollevare i container, stava marciando a velocità non sostenuta su un rettilineo all'interno dell’area in concessione a Nuovo Borgo Terminal. L'operaio era a piedi e camminava nella stessa direzione, ancora da chiarire come possa essere finito sotto le ruote del mezzo. L'autista sotto choc è stato ricoverato all'ospedale e sarà riascoltato in giornata.