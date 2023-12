Incidente sul lavoro all'ex Ilva, AdI: "Dovuto a mancato uso occhiali di protezione"

Il grave infortunio a un occhio di un operaio dell'ex Ilva di Cornigliano sarebbe dovuto al mancato utilizzo degli occhiali di protezione: questa è la versione di Acciaierie d'Italia, dopo la denuncia dei sindacati di ieri, martedì 12 dicembre.

I rappresentanti della Rsu/Rls Acciaierie d'Italia Genova avevano puntato il dito su due incidenti sul lavoro, lo scorso fine settimana, a distanza di poche ore: l'infortunio all'occhio, appunto, e la caduta di una pinza di un rotolo da diverse tonnellate.

"L’incidente occorso all’addetto al forno a nodi della zona banda stagnata è stato dovuto alla mancata adozione degli occhiali di protezione previsti per la mansione" replica AdI, che fa sapere di aver avviato accertamenti per verificare l’accaduto e adottare gli opportuni provvedimenti.

Per quanto riguarda invece lo sganciamento del un rotolo, da un'altezza inferiore al metro "non è stato interessato alcun operatore e non si è verificato alcun danno, né al materiale né alle attrezzature. La gru in questione aveva superato tutte le necessarie verifiche tecniche".