Due incidenti sul lavoro in una mattinata, due operai in ospedale in codice rosso

Un altro incidente è avvenuto invece poco prima delle 10 in corso Europa, dove un operaio di 55 anni è stato schiacciato da una rete metallica che stava scaricando dal camion. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale San Martino in codice rosso con diversi traumi e fratture.

Il primo è avvenuto a Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto, dove un operaio è caduto da un ponteggio da un’altezza di oltre tre metri. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi accompagnato con l'elicottero dei vigili del fuoco al San Martino in codice rosso.

Il primo a Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto, il secondo in corso Europa: i due lavoratori sono stati soccorsi e portati all'ospedale San Martino