Precipita in una cava di ardesia, grave operaio

Incidente sul lavoro nella cava di ardesia di Orero.

Un operaio di 59 anni è precipitato in un fosso riportando gravi traumi al cranio e al bacino. É stato soccorso dall'automedica Tango 1 e dall'ambulanza di Cicagna e trasportato all'elisuperficie più vicina per il ricovero d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino.

Sul posto anche gli ispettori del lavoro per eseguire i rilievi e stabilire le cause dell'incidente. Secondo le prime informazioni apprese, l'operaio si trovava a piedi quando sarebbe caduto nel vuoto facendo un volo di circa un metro.

Notizia in aggiornamento.