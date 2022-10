Braccio incastrato in una pressa: incidente sul lavoro a Bolzaneto

Un uomo nella tarda serata di sabato 8 ottobre è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Bolzaneto.

Il lavoratore di circa 50 anni è rimasto con il braccio incastrato in una pressa utilizzata per realizzare balle di rifiuti. È successo nell'impianto Amiu di via Sardorella.

È stato soccorso dalla Croce Bianca di Bolzaneto e dall'automedica Golf 2 del 118 e portato in codice giallo all'ospedale Galliera: le sue condizioni non sembrano al momento gravi. Sul posto la polizia e il servizio Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Asl 3. La macchina utilizzata dall'uomo è stata sequestrata.