Tragedia in mountain bike, la vittima è l'imprenditore Igor Ravera

Su un sentiero per mountain bike, Igor Ravera ha trovato la morte. L'uomo, 42 anni, ieri pomeriggio era in sella alla sua bici sulle alture di Masone quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo è finito prima contro un albero e poi giù da una scarpata.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: un medico del 118 ha tentato di rianimarlo, ma invano. Era stato attivato anche l'elicottero Drago per il trasporto urgente al San Martino ma Ravera non ha ha più ripreso conoscenza. Non è ancora esclusa l'ipotesi del malore ma saranno gli accertamenti delle prossime ore a stabilire cosa è successo.

Igor Ravera abitava a Rossiglione ed era molto conosciuto. Per anni aveva militato come attaccante nella squadra locale di calcio: la Rossiglionese. Dal pallone alla bicicletta: una passione condivisa con gli amici. Spirito imprenditoriale, dopo aver lavorato una decina di anni in fabbrica, aveva aperto l'azienda Il Borgo una forneria che produce focaccia secca in diversi gusti. I suoi prodotti, realizzati nello stabilimento a Campo Ligure da una quindicina di dipendenti, sono ormai distribuiti in tutti i supermercati dell'area genovese.

Ravera lascia la moglie Michela e la figlia di sette anni, Sofia. "Una vera tragedia che toglie il fiato", è il commento del sindaco del Comuna della Valle Stura, Katia Piccardo: "Tutta la Comunità si stringe al dolore della Famiglia. Ci lascia una grande persona". Questa mattina è arrivato anche il cordoglio della Rossiglionese per il loro "Cap": "Nessuna parola sarà mai abbastanza giusta per descrivere una notizia del genere...Un capitano storico, un amico, una figura enorme del nostro paese e della nostra società. Tutta la squadra e la dirigenza si stringono intorno alla famiglia in questo momento tragico".