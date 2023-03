Incidente sul lavoro, rimane grave l'operaio ricoverato al San Martino

"Stabili nella loro gravità". Così dall'ospedale San Martino in merito alle condizioni dell'operaio di 40 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 29 marzo 2023. L'uomo, caduto dall'altezza di tre metri mentre stava lavorando in via Balbi Piovera, è ricoverato in rianimazione al Monoblocco, la prognosi rimane riservata.

L'incidente era avvenuto intorno alle ore 8:30 del mattino, dopo lo schianto al suolo l'operaio aveva perso conoscenza ed era stato soccorso dal personale medico del 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso, per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente con le indagini affidate ai carabinieri e alla Psal; non è ancora chiaro se sia caduto da un ponteggio o da un'altra struttura del cantiere, tra le ipotesi anche il cedimento di un pezzo di impalcato.

I sindacati erano intervenuti con diverse note, Andrea Tafaria (segretario generale Filca Cisl Liguria) aveva chiesto maggiori controlli: "La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità per i datori di lavoro, bisogna spingere ancora di più sui controlli e bisogna farlo attraverso maggiori risorse a livello nazionale che permettano di assumere nuovo personale per aumentarli". Federico Pezzoli (segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria) aveva aggiunto: "Le costruzioni sono il settore dove si registra il maggior numero di infortuni sul lavoro e nonostante ciò si continua a destrutturare il comparto. Non ultima la modifica del codice degli appalti dove il Governo ha previsto la prolificazione degli appalti, deregulation molto pericolosa che va in direzione contraria all’idea di maggiori controlli e sicurezza”. Infine Mirko Trapasso (segretario generale Feneal Uil Liguria): "Questo avviene in un momento assurdo, in cui tutto sembra scorrere mentre vengono confermati gli affidamenti diretti e la liberalizzazione del subappalto grazie (o a causa) del Nuovo codice degli apparti targato Salvini. Da anni denunciamo la carenza di controlli, il massimo ribasso, l’intreccio dei subappalti e tutto ciò che ne deriva".