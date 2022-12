Sciatrice genovese si schianta contro gatto delle nevi in Val Badia

Incidente in montagna per una 39enne genovese. La donna, ieri sera, durante una discesa notturna sugli sci lungo la pista 40 a Colfosco in Val Badia (Alto Adige), si è schiantata contro un gatto delle nevi in movimento.

In seguito al violento impatto la sciatrice si è provocata la frattura scomposta della gamba destra. Sul posto, oltre a una pattuglia dei carabinieri, anche l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato la ferita all'ospedale di Bolzano.

I colleghi di Trento Today riportano che il comprensorio ieri, venerdì 9 dicembre, era chiuso agli utenti per i lavori di preparazione del manto nevoso.