Concorsi truccati all'Università: Ferrante interrogato per due ore

Ha scelto di parlare davanti al gip Claudio Siclari. Riccardo Ferrante, ex direttore del dipartimento di Giurisprudenza, indagato nell'inchiesta sui presunti bandi pilotati all'Università di Genova ha risposto a tutte le domande.

L'interrogatorio è durato circa due ore durante le quali Ferrante, difeso dall'avvocato Andrea Guido, ha parlato sostenendo la bontà del suo operato.

La Procura ha chiesto l'interdizione sia dall'esercizio di professore che da direttore del dipartimento per dodici mesi, così come per gli altri professori per i quali è stata chiesta l'interdizione: Camilla Bianchi, Daniela Granara, Patrizia Vipiana, Vincenzo Sciarabba, Patrizia Magarò. Per Lara Trucco e Pasquale Costanzo, invece, il pubblico ministero Francesco Cardona Albini aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Secondo l'accusa i concorsi venivano tagliati su misura per fare vincere i candidati amici. L'inchiesta era partita dopo gli esposti di una candidata che, pur avendo i requisiti, era stata esclusa da un concorso, così lo scorso 28 aprile la guardia di finanza aveva iniziato le perquisizioni all'università. Nei prossimi giorni Il gip deciderà su tutte le richieste dopo venti giorni di attesa per i docenti finiti al centro della bufera.

Proprio nei confronti di Ferrante è stata pubblicata sul sito del dipartimento una raccolta firme in favore del docente. Il documento è stato sottoscritto da quasi novanta colleghi per attestargli "solidarietà e affettuosa vicinanza".