Inchiesta corruzione, lunedi si riparte con i testimoni: c'è Lavarello

Lunedì 17 giugno 2024 ripartiranno le audizioni dei testimoni nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Giovanni Toti. Tra l'altro è delle ultime ore la notizia della respinta, da parte della gip Paola Faggioni, dell'istanza presentata dall'avvocato Stefano Savi (legale del governatore) per la revoca della misura cautelare.

Il primo a essere ascoltato dai pm in qualità di testimone, riporta l'Ansa, sarà l'avvocato Alfonso Lavarello, presidente dell'Aeroporto di Genova, poi toccherà a funzionari e dirigenti regionali. Lavarello è una figura chiave nella vicenda del rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse ad Aldo Spinelli, anche l'imprenditore si trova agli arresti domiciliari.

Nel frattempo è tornato a chiedere le dimissioni di Toti il Movimento 5 Stelle con un duro comunicato diffuso dal senatore Luca Pirondini, che chiede anche l'intervento del governo Meloni per sbloccare la situazione. Di avviso opposto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, intervenuto a 'L’Attimo Fuggente', condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio. "Toti deve decidere autonomamente se è nelle condizioni di governare e amministrare la Liguria - ha dichiarato -: se è straconvinto di fare il bene dei liguri, se pensa che le opere possano andare avanti, allora non si dimetta. Se invece pensa che questo suo permanere in uno stato di restrizione possa fermare l’azione amministrativa della Liguria, lui stesso trarrà le conclusioni. Ma guai a farci dire dalla magistratura quello che va fatto. La pressione per le dimissioni di Toti la deriviamo noi, in nessun atto si azzardano ad ancorare le dimissioni alla concessione della libertà".

