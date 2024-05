Inchiesta corruzione, si indaga anche sullo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, nell'area portuale di Sampierdarena. Un nuovo filone dell'indagine riguarda proprio uno dei temi caldi degli ultimi anni perché, come riferisce l'Ansa, si valuta se alle decisioni finali si possa essere arrivati dopo pressioni sui componenti del Comitato tecnico regionale, dal quale doveva arrivare l'ok. Le ipotesi di reato riguardano abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità e traffico d'influenze.

Inizialmente il nulla osta era stato negato per due volte perché erano emersi dubbi dei vigili del fuoco e dell'agenzia ambientale Arpal, poi però il parere era cambiato attraverso un via libera con alcuni vincoli. Se ne occupa il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, coordinatore del pool di magistrati che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione.

Proprio sui depositi chimici, tra l'altro, è arrivato nei giorni scorsi lo stop del Tar che ha disposto l'annullamento di tutti gli atti relativi prodotti dal Commissionario straordinario per la ricostruzione in seguito al crollo di Ponte Morandi, dal Comitato di gestione portuale nonché il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Una bocciatura, quindi, per l'iter autorizzativo del progetto.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp