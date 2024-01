Pestaggio di Scagni a Marassi, aperta inchiesta

Dopo quella di Imperia per i fatti avvenuti a Sanremo, anche la procura di Genova ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul pestaggio di Alberto Scagni nel carcere di Marassi. I fatti risalgono al 14 ottobre dello scorso anno, pochi giorni dopo la sentenza con cui l'uomo è stato condannato a 24 anni e 6 mesi per aver ucciso la sorella Alice sotto casa di lei l'1 maggio 2022 nel levante genovese.

L'ipotesi di reato è omissioni di atti d'ufficio e l'inchiesta al momento è a carico di ignoti. La procura punta a fare luce non solo sull'aggressione ma anche su eventuali omissioni da parte della polizia penitenziaria. Nei giorni precedenti, infatti, ci sarebbero state avvisaglie di tensioni con il compagno di cella, ma non ci furono provvedimenti.

In quell'occasione Scagni venne colpito con violenti pugni anche una volta a terra e riportò lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Venne quindi trasferito nel carcere di Sanremo, dove subì un trattamento pure peggiore a opera di altri due detenuti, finendo in coma.

A metà gennaio Scagni è stato trasferito dal reparto di Fisiatria di Sanremo all'ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono migliorate dopo aver subito due interventi chirurgici al setto nasale e alla gola.