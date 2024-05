Inchiesta corruzione, l'intercettazione sulle mascherine: "Se agganciamo la Regione facciamo briscola e 21"

"Cianci (...) ok? (...) e con Cianci se si arrivasse a Toti, per le mascherine, visto che abbiamo anche le mascherine da bimbo, adesso... sarebbe... sarebbe un bel colpo, eh?", "perché ora le stanno cercando da fare paura, quelle da bimbo, guarda, mi stanno chiamando tutte le farmacie".

Questa intercettazione, tra due persone non indagate, è contenuta nelle 1400 pagine della richiesta di custodia cautelare dei pubblici ministeri di Genova che indagano sulla presunta corruzione a livello politico e imprenditoriale tra il presidente della Regione Giovanni Toti, sospeso per effetto della legge Severino perché ai domiciliari, l'imprenditore Aldo Spinelli, ai domiciliari e l'ex presidente dell'Autorità Portuale, oggi ad di Iren, sospeso, Paolo Emilio Signorini, in carcere. L'inchiesta si è allargata e vede oggi trenta indagati tra politici e imprenditori.

L'intercettazione risale all'autunno del 2021, uno dei periodi più bui dell'emergenza covid, in pieno lockdown, quando era difficile reperire mascherine per la protezione dalla diffusione del virus. Come sui vaccini, la procura indaga anche sui dispositivi di protezione, in particolare su un affare da un milione 200 mila euro. Il referente, secondo le due persone intercettate, sarebbe stato il consigliere regionale Domenico Cianci, tra gli indagati nel filone dell'inchiesta relativo al voto di scambio.

"Ma per le scuole, dici?". "perché li si parla di milioni di pezzi, eh?" e spiegava: "visto che lui vuole una mano... una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso...".

"Eh sì... ma non so se... lo sa che... del fatto delle mascherine?...non credo...".

"Non lo sa... infatti... per questo dicevo...".

"Bene... provo... proviamo, proviamo... poi, da una parte o dall'altra, vediamo un po' come arrivarci".

"Spingi su Cianci" e poi ancora "Dai, spingiamo su Cianci, sulle scuole, eh? Va buono?".

"Ok, dai, provo...".

Sempre in data 10 settembre 2021, un'altra conversazione viene captata dagli investigatori: "Stavo pensando...siccome noi abbiamo una altissima richiesta ora... di mascherine pediatriche... da bambini e noi ce le abbiamo (...) visto che... ci abbiamo Cianci con Toti, se agganciamo la Regione abbiamo fatto briscola e 21"

"Ma come no... belin... basta che me lo dici... certo certo".

"Spingiamo".