Trema palazzo in via Terpi, la procura apre un’inchiesta

La procura di Genova ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato, sul palazzo di via Terpi, sopra il cantiere per lo scolmatore del Bisagno, evacuato venerdì dopo che i sensori hanno segnalato movimenti anomali.

Il pubblico ministero Arianna Ciavattini non esclude che nei prossimi giorni possano essere svolti nuovi accertamenti per capire cos'abbia causato lo spostamento del palazzo.

L'edificio è monitorato da anni perché sorge su una collina franosa. Ma i residenti puntano il dito contro ilavori per lo scolmatore che pre-vedono, tra le varie modalità di intervento, anche l'uso di esplosivi.

Al momento dell'evacuazione erano in corso i lavori di rinforzo alle fondamenta dello stabile. La procura vuole capire se vi siano stati errori nell'esecuzione dei lavori o se gli scavi abbiano aggravato una situazione già instabile.

Ieri, lunedì 25 luglio, le lavorazioni nel sottosuolo per realizzare lo scolmatore sono proseguite compresa la demolizione con l'impiego di esplosivo, avvenuta alle 16.35. L’allarme era scattato pomeriggio di venerdì, quando al civico 20 di via Terpi, in Valbisagno erano intervenuti vigili del fuoco ei carabinieri di Molassana per un presunto problema di staticità al palazzo.

L'attivazione dei sensori aveva provocato l'intervento delle forze dell'ordine coni vigili del fuoco che hanno monitorato la situazione. Poi la decisione di far evacuare gli abitanti dello stabile, dove abitano 32 famiglie per un totale di 45 le quali il Comune ha messo a disposizione camere in albergo dedicate a chi non ha parenti.