Inchiesta corruzione: con chi vuole parlare Toti, oggi Lavarello in procura

Oggi, martedì 18 giugno, è il giorno dell'interrogatorio di Alfonso Lavarello, presidente dell'aeroporto di Genova, che verrà sentito come persona informata sui fatti nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Lavarello, 75 anni, è considerato il deus ex machina dell'accordo tra due acerrimi nemici per la spartizione delle aree portuali: Aldo Spinelli, ai domiciliari per corruzione dallo scorso 7 maggio, e Gianluigi Aponte, il patron di Msc che dopo una guerra con Spinelli e con l'ex numero uno del porto Paolo Emilio Signorini - in carcere con la stessa accusa - aveva stretto un accordo con il rivale grazie all'intervento di Lavarello.

È tutto scritto nelle carte dell'inchiesta: Lavarello il 10 novembre 2022 chiama Signorini, informandolo della buona riuscita del suo intervento a bordo dello yacht di Spinelli durante un incontro, al termine del quale aveva abbandonato la barca con in mano un plico giallo. "Paolo, fatto e firmato". "Firmato? Addirittura? No vabbè mi stai prendendo per il culo", aveva risposto incredulo Signorini. L'accordo in questione riguarda la spartizione del terminal Rinfuse, al centro dell'inchiesta per la proroga trentennale concessa ad Aldo Spinelli. Lavarello avrebbe fatto da tramite per la pace tra Aponte e Spinelli dopo una vera e propria guerra a colpi di minacce e lettere di avvocati (e anche per questo è stato definito "il diplomatico" dagli stessi magistrati).

Dopo la notizia ricevuta da Lavarello, Signorini aveva telefonato a Giovanni Toti che reagiva entusiasta all'accordo. "Gli offriamo anche la cena, guarda! Nonostante possa abbondantemente permetterselo", commentava riferendosi a Lavarello.

Toti: depositata l'istanza per chiedere incontri, ecco con chi

Nel frattempo lunedì l'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, ha depositato l'istanza alla gip per permettere al suo assistito (agli arresti domiciliari) di incontrare alcuni esponenti politici della sua maggioranza. Se accordato sarebbe il secondo incontro politico di Toti da quando è ai domiciliari dopo quello con l'assessore regionale Giacomo Giampedrone. E, ha rimarcato Savi, le dimissioni del presidente della Regione non sono un argomento all'ordine del giorno.

Gli incontri, anticipa Savi, potrebbero essere cinque o sei con esponenti prima di tutto locali, ma non è escluso che in seguito vengano sentiti politici a livello nazionale. Tra questi non ci sarebbe la premier Giorgia Meloni. È probabile che Toti chiederà di incontrare il presidente ad interim Alessandro Piana, il capogruppo della Lista Toti in Regione Alessandro Bozzano, il leader di 'Noi Moderati' Maurizio Lupi e i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia Matteo Rosso, Edoardo Rixi e Carlo Bagnasco.

Al vaglio anche l'ipotesi di sentire la deputata Ilaria Cavo, che però è stata sentita dai magistrati come persona informata sui fatti