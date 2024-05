Inchiesta corruzione: 220mila euro in contanti e 5 fucili sequestrati a casa di Spinelli

220 mila euro in contanti, altro denaro in valuta estera, più cinque fucili di cui due ad aria compressa e tre denunciati dalla suocera nel 2015 con licenza mai rinnovata. È quanto hanno sequestrato i militari della guardia di finanza a casa di Aldo Spinelli, ai domiciliari con l'accusa di corruzione nell'inchiesta della procura di Genova che ha portato agli arresti oltre che di Spinelli, del presidente della Regione Giovanni Toti (ai domiciliari), dell'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini e di altri imprenditori tra cui il figlio di Aldo, Roberto Spinelli (ai domiciliari), oltre al capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani (anche lui ai domiciliari) su cui pende anche l'accusa di corruzione elettorale aggravata dall'agevolazione mafiosa.

La gip Paola Faggioni ha disposto, nei confronti di Spinelli, il sequestro preventivo di 74.100 euro, denaro che secondo l'accusa sarebbe stata pagata dall'imprenditore per la trasformazione da libera a privata della spiaggia di Punta dell'Olmo a Celle Ligure, e di altri 396 mila euro. Spinelli comparirà davanti alla gip sabato, mentre domani partirà l'interrogatorio di garanzia in carcere a Signorini, venerdì è previsto l'interrogatorio di Giovanni Toti.

Aldo Spinelli è ai domiciliari per il timore che possa commettere altri reati. "Dalla condotta - scrive la gip nell'ordinanza di custodia cautelare - appare una evidente sistematicità del meccanismo corruttivo per il raggiungimento dei propri interessi imprenditoriali. Perfettamente a conoscenza della richiesta di denaro da parte di Giovanni Toti in concomitanza con le competizioni elettorali, l'imprenditore genovese non mancava mai di fare intendere allo stesso di poter finanziare il movimento politico in cambio di 'favori'.

"In alcuni casi, Aldo Spinelli era esplicito nel mettere in correlazione il finanziamento al rilascio del provvedimento desiderato: 'adesso il 2 per mille... tutto il resto dopo'. In altri casi, trovava il modo di 'ricordare' a Toti l'imminenza delle elezioni o l'importanza del finanziamento, inducendo così lo stesso a chiedere esplicitamente il contributo, facendosi così trovare pronto per ribattere con la richiesta di intervento a proprio favore, facendo chiaramente trasparire come il finanziamento fosse chiaramente concepito come leva economica per ottenere dei provvedimenti favorevoli e non certo come atto di liberalità (Toti: '..a proposito di finanziamenti, mo ti devo venire a trovare'..... Spinelli: 'stai bravo...li fai un po' di press...Adesso, quando c'è il piano regolatore?').

Analoghe condotte sono state poste in essere nei confronti del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Signotini, abilmente 'circuito' per ottenere la cura delle proprie pratiche in ambito portuale e, nel momento in cui aveva percepito una certa "prudenza" da parte dello stesso nel procedere nel suo interesse".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui le nostre pagine Facebook e Instagram e iscriviti al nostro canale WhatsApp