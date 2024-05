Inchiesta corruzione, indagato anche Paolo Piacenza (commissario Autorità portuale)

Sale il numero degli indagati nella maxi inchiesta che ha portato, tra l'altro, agli arresti del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dell'ex presidente dell'Autorità portuale e Ad di Iren, Paolo Emilio Signorini. Tra i nomi figura anche Paolo Piacenza, attuale commissario dell'Autorità portuale.

Oltre ai 25 indicati nell'ordinanza del gip Paola Faggioni, ci sarebbero almeno altre dieci persone.

Tra queste, come detto, anche l'attuale commissario dell'Autorità portuale, Paolo Piacenza, già segretario generale dell'ente. Piacenza è indagato per abuso d'ufficio. Si apprende alla vigilia dell'inizio degli interrogatori che prenderanno il via proprio domani - giovedì 9 maggio - con l'ex presidente Signorini, attualmente in carcere.