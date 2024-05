Perché Signorini è in carcere, la gip: "Personalità incurante dell'interesse pubblico"

"Tali esigenze cautelari sono desumibili, essenzialmente, dalle modalità stesse della condotta sintomatiche di una personalità del tutto incurante dell'interesse pubblico e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica funzione svolta, 'messa a disposizione' e 'servizio' di interessi di privati al fine di ottenere in cambio utilità personali (saldo delle spese per il matrimonio della figlia, soggiorni di lusso, promesse di incarichi lavorativi prestigiosi). Allarmante è poi la sistematicità del meccanismo corruttivo, posto in essere in un ampio arco temporale e con due diversi imprenditori portuali, dimostrando una scarsa consapevolezza dell'importantissimo ruolo pubblicistico ricoperto". Lo scrive la gip Paola Faggioni nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto l'arresto con detenzione in carcere di Paolo Emilio Signorini. L'ex numero uno dell'autorità portuale è indagato nella maxi inchiesta che ha portato agli arresti oltre che di Signorini, del presidente della Regione Giovanni Toti (ai domiciliari) e di numerosi imprenditori, tra cui Aldo e Roberto Spinelli, oltre al capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani, su cui pende anche l'accusa di corruzione elettorale aggravata dall'agevolazione mafiosa.

"Particolarmente significativo - si legge nell'ordinanza - è il fatto che Signorini, sebbene abbia attualmente cessato la propria funzione di Presidente dell'AdSP, ha assunto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Iren, ente avente natura pubblicistica essendo il capitale sociale detenuto al 53,9% da enti locali e deputato a soddisfare interessi di carattere generale (garantire la qualità e l'efficienza nella erogazione e gestione di determinati servizi di pubblico interesse garantendo neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali) e a gestire servizi di pubblico interesse relativi alla distribuzione di gas ed energia. Trattasi di circostanza che fa permanere in misura elevata rischio che l'indagato ponga in essere nuovi comportamenti corruttivi. Basti pensare che, nella nuova veste di amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini ha designato Mauro Vianello (anche lui indagato, ndr) come proprio consulente in Iren, con il compito di curare i rapporti con il territorio e lo sviluppo dei progetti in Liguria, come corrispettivo ricompensa delle utilità ricevute".

"Particolarmente significativa - aggiunge la gip - della permanenza del rischio di reiterazione di condotte criminose è la perduranza dei rapporti con l'imprenditore genovese Spinelli, con il quale sono proseguiti fino all'epoca attuale i soggiorni a Montecarlo, dove Signorini è stato recentemente ospitato (nei giomi 26-28 aprile 2024, come emergente dall'annotazione della GdF del 30.04.2024, mentre nelle giornate dal 19 al 21 aprile 2024 a Saint Vincent), circostanza che porta a ritenere che il predetto continui ad intrattenere rapporti come 'extraneus' con soggetti appartenenti all'Autorità di Sistema Portuale in modo da favorire il gruppo dell'imprenditore.

Si ritengono altresi sussistenti le esigenze cautelari stante l'elevato pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio e, in particolare, il pericolo che il predetto. laddove sottoposto ad una misura meno afflittiva di quella intramuraria, abbia la possibilità di mettersi in contatto con altri indagati per elaborare una strategia comune. Nondimeno va temuto il pericolo, altrettanto concreto, che il predetto, sfruttando l'influenza derivante dalle funzioni svolte, possa contattare persone (funzionari dell'Autorità di Sistema Portuale, dipendenti, persone a lui sottoposte) in grado di fornire circostanze utili ai fini di una conveniente costruzione degli eventi.

Particolarmente significativo è anche il comportamento tenuto da Signorini in occasione della dazione della somma di 15.000 per il saldo del catering per il matrimonio della figlia e la lunga discussione tenuta con Spinelli per trovare delle modalità per non far trasparire la provenienza del pagamento - nella consapevolezza della sua palese illiceità e nel corso della quale i due indagati prendevano in considerazione la possibilità di concordare una falsa versione del regalo di nozze. Particolarmente significativa della sussistenza di una personalità negativa è poi anche la circostanza, emersa nel corso delle indagini, per cui, nonostante il predetto si sia prefigurato in diverse occasioni il pericolo di essere in qualche modo intercettato (tanto da arrivare a far contattare Spinelli tramite l'amica Tamara Musso), nondimeno abbia continuato a perseguire con assiduità le proprie finalità

illecite. Si ritiene che, pertanto, l'estrema gravità delle condotte poste in essere e la totale strumentalizzazione e asservimento dell'incarico pubblicistico ricoperto in favore di interessi privati, in uno con la negativa personalità dell'indagato, giustifica, quantomeno allo stato, l'applicazione della custodia cautelare in carcere come unica misura adeguata a svolgere una efficace funzione cautelare, dovendo ritenersi inadeguata l'applicazione di altre misure cautelari nonché proporzionata all'estrema gravità dei fatti Non emergono dagli atti elementi da cui desumere che i fatti siano stati commessi in presenza di cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione del reato o della pena. La gravità dei reati commessi e la pericolosità sociale dimostrata, escludono chiaramente la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e l'irrogazione di pena finale inferiore ai tre anni di reclusione e pertanto può essere applicata la massima misura custodiale".