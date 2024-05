Inchiesta corruzione, spunta una 'talpa': "Stanno indagando, non parlate al telefono"

Spunta l'ombra di una talpa nell'inchiesta sulla corruzione che sta scuotendo la Liguria, per quanto riguarda il filone legato alla campagna elettorale per le regionali del 2020. E su questo aspetto lavorano gli investigatori della guardia di finanza.

Come già raccontato in questo articolo, un ruolo rilevante è stato giocato i gemelli Italo Maurizio e Arturo Angelo Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, attualmente destinatari dell’obbligo di dimora nel Comune di Boltiere dove vivono (in provincia di Bergamo). Per loro, l'accusa di corruzione elettorale al fine di agevolare l’attività di Cosa Nostra, nello specifico il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova.

Nel settembre 2020, dopo il voto, i fratelli avevano organizzato un incontro con alcuni membri della comunità riesina di Genova. Un appuntamento per festeggiare il risultato elettorale ma anche, scrive la Gip Paola Faggioni, per "ritirare alcuni curricula da consegnare nel pomeriggio a Matteo Cozzani".

Italo Maurizio Testa, a questo punto, viene raggiunto da una persona descritta come un uomo con felpa rossa e cappellino con visiera blu. "Vedi che stanno indagando - riferisce a Testa come riportano le carte dell'indagine - non fate nomi e non parlate al telefono. Stanno indagando". "Sì lo so non ti preoccupare, l'ho stutato" ("spento" in dialetto siciliano, ndr) è la risposta. E Italo Maurizio avvisa immediatamente anche il fratello.

L'uomo con la felpa viene riconosciuto dagli investigatori in Umberto Lo Grasso, attualmente consigliere comunale totiano di Liguria al Centro, in passato a Tursi in qualità di consigliere per Margherita, Ulivo e Italia dei Valori. Lo Grasso risulta indagato per favoreggiamento: secondo le accuse aiutava i fratelli Testi a eludere le investigazioni a loro carico.

I fratelli Testa, intanto, esponenti di Forza Italia nella bergamasca, sono stati sospesi dal partito fondato da Silvio Berlusconi: "Forza Italia - è la comunicazione in una nota - totalmente estranea ai fatti, rivendica i suoi valori garantisti e attende la conclusione delle indagini ed eventuali esiti processuali".