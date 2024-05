Inchiesta corruzione, Bucci: "Pentito di essere salito sullo yacht di Spinelli? Lo dirò ai magistrati"

Nel merito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, il sindaco di Genova Marco Bucci torna a parlare dell'imprenditore Aldo Spinelli, agli arresti domiciliari, degli incontri sul suo yacht, ma anche delle prossime elezioni regionali - che potrebbero essere vicine - e della richiesta del Pd al governo di rimuoverlo da commissario.

Anche Bucci sullo yacht di Spinelli

Ma il sindaco è pentito di essere andato sullo yacht di Spinelli? "Io non sono pentito di nulla - ha risposto ieri, incalzato dai cronisti, a margine di un evento -. Forse di qualcosa, sì, ma non lo so. Magari me lo tengo per me, lo dirò quando parlerò con i magistrati".

Nell'ultimo consiglio comunale Filippo Bruzzone, lista Rossoverde, leggendo una dichiarazione a nome delle opposizioni, aveva sottolineato che dovrebbero essere gli imprenditori a recarsi nei luoghi istituzionali, non il contrario. "Ho visto imprenditori da tutte le parti - aveva replicato Bucci - molti sono venuti nel mio ufficio, a volte sono andato io anche all'estero. L'amministrazione deve facilitare: se arriva un imprenditore che vuole fare un investimento a Genova noi lo aiutiamo per quel che è legale".

Ipotesi elezioni anticipate: "Non mi candiderò a presidente della Regione"

Per quanto riguarda il futuro, il sindaco chiude la porta a una possibile candidatura alle regionali, in caso di dimissioni del presidente della Regione Liguria Toti ai domiciliari.

Nell'eventualità, si andrebbe a elezioni anticipate probabilmente in autunno: "Ho un contratto coi genovesi per stare qui fino a giugno 2027 e voglio mantenere questa promessa, questo debito coi genovesi".

Rimozione da commissario? "Deciderà il governo"

In settimana il Pd ha chiesto al governo la rimozione del sindaco Bucci dall'incarico di commissario per la ricostruzione del post Morandi e il tunnel subportuale. "Ha la libertà di chiederlo - commenta il primo cittadino - ma sceglierà il governo che può decidere ogni anno, perché gli incarichi sono annuali. Può anche darsi che la prossima volta non mi rinnovino più, ma è comunque il governo che deve decidere. Per quanto mi riguarda, ho sempre dimostrato di sentirmela di continuare. Quindi vado avanti con ancora maggiore energia".

Poi ammette: "È ovvio che la situazione è più difficile adesso, ma è un dovere che mi sono preso nei confronti dei cittadini e quindi bisogna andare avanti. Genova non può perdere l'opportunità di avere sette miliardi da investire, sarà difficile che accada in futuro". Ma il rischio che l'inchiesta rallenti tutto "ci può essere - prosegue Bucci - è nostro dovere fare in modo che non ci siano rallentamenti. Siamo qui apposta per superare le barriere, è il nostro lavoro. Con la storia del ponte San Giorgio abbiamo superato tantissime barriere, ce n'era una ogni settimana".