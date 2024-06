Inchiesta corruzione, Toti ai domiciliari chiederà un summit con il centrodestra

Sarà presentata nelle prossime ore dall'avvocato Stefano Savi, legale del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, una richiesta alla gip Paola Faggioni per poter far incontrare, dal vivo o da remoto, il governatore con i componenti della sua giunta e i leader nazionali dei partiti che la sostengono. Come anticipato da alcuni quotidiani, la richiesta potrebbe essere depositata lunedì o martedì. Dal vivo, l'incontro potrebbe tenersi eventualmente nella casa di Toti ad Ameglia, dove si trova ai domiciliari.

E con tutta probabilità in agenda finirà anche il tema delle eventuali dimissioni del presidente (sospeso) della Regione Liguria, anche perché proprio negli ultimi giorni è stata respinta la richiesta di revoca dei domiciliari. L'ordinanza cita il "pericolo che l'indagato possa reiterare analoghe condotte, peraltro ritenute pienamente legittime e corrette dal predetto, in vista delle prossime competizioni elettorali regionali del 2025 o di ulteriori eventuali competizioni elettorali, per le quali aveva già iniziato la relativa raccolta di fondi".

Savi: "Se serve Toti tornerà dai pm, basta arresti domiciliari"

''Ha già risposto a tutte le domande ricostruendo i fatti, ma se i pm dovessero ritenerlo necessario è a disposizione perché ha tutto l’interesse a chiarire ogni aspetto di questa vicenda. Se hanno bisogno di altro tempo per indagare, non c’è problema ma devono porre una scadenza a una misura che così non può essere accettata. L’indagine è praticamente chiusa e non è necessario tenerlo ancora ai domiciliari''. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'avvocato Giovanni Savi, difensore del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, attualmente sospeso, dopo essere stato arrestato con le accuse di corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova che ha coinvolto politici, imprenditori e manager.

Le polemiche dunque continuano dopo il "niet" della gip Paola Faggioni, che ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Toti. Intanto domani, lunedì 17 giugno, ripartiranno le audizioni dei testimoni. Il primo a essere ascoltato dai pm sarà l'avvocato Alfonso Lavarello, presidente dell'Aeroporto di Genova, poi toccherà a funzionari e dirigenti regionali. Lavarello è una figura chiave nella vicenda del rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse ad Aldo Spinelli.

Perché Toti rimane ai domiciliari

Tornando a Toti, secondo la gip vista la cena finita nell''inchiesta che finanziava la campagna per le regionali 2025, c’è il rischio che il presidente, in cerca di soldi per la campagna elettorale del 2025, possa commettere altri reati. In più "permangono, in modo attuale e concreto, le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio".

''E dopo ci saranno le politiche - riprende Savi - poi le elezioni di Ameglia... Toti ha appreso questa considerazione con stupore. Una misura cautelare deve essere legata a un pericolo concreto di reiterazione di un reato. Mi pare difficile pensare che qualcosa che succederà nel 2025 sia attuale, a meno che non si dica che deve allontanarsi definitivamente dalla politica perché, siccome forse ha commesso un reato, potrebbe sempre commettere reati. Quella cena è stata fatta due mesi prima dell’arresto, ci sono andate 600 persone, i soldi sono stati raccolti e tracciati. Tutto è stato fatto alla luce del sole''.

Il legale di Toti ha annunciato un ricorso al Tribunale del Riesame.