A fuoco quadro elettrico, vicina di casa intossicata

In fiamme un quadro elettrico in un appartamento a Bolzaneto, la vicina di casa intervenuta è rimasta intossicata.

È successo ieri sera in via Custo a Bolzaneto dopo le 20. A causare il rogo probabilmente un cortocircuito, alcune abitazioni sono rimaste al buio e per ripristinare l'energia elettrica sono intervenuti i tecnici Enel.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza lo stabile. Una donna di 60 anni uscita sul pianerottolo per aiutare i vicini di casa è rimasta leggermente intossicata ed è stata trasportata in codice verde, il meno grave,