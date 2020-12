Incendio Zinkal, proseguono le operazioni di bonifica

Dopo un presidio durato tutta la notte, sabato 26 dicembre sono proseguite le operazioni di bonifica del capannone in via delle Fabbriche, coinvolto in un incendio. L'estinzione appare completata e si stanno verificando le condizioni di rischio strutturale per le strutture vicine.

Video: l'intervento dei vigili del fuoco

I monitoraggi effettuati da Arpal a seguito dell’esplosione e dell'incendio nella fabbrica sono risultati tutti negativi. Negativo il controllo strumentale della radioattività e non sono stati rilevati inquinanti nell'aria, né in prossimità dell'incendio, né vicino alle prime case a valle.

Per quanto riguarda il torrente Cerusa, non c'è stata alcuna alterazione visibile, anche perché - spiegano i tecnici dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente ligure - non sono stati usati schiumogeni.