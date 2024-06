Incendio nella fonderia di zinco a Voltri: i vigili del fuoco monitorano l'area

Venerdì 7 giugno 2024 i vigili del fuoco sono ancora presenti sul posto a Voltri, in via delle Fabbriche, per presidiare l'area della Sant'Erasmo Zinkal, fonderia di zinco, interessata da un vasto incendio a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì 5 giugno.

Il rogo è stato sostanzialmente spento nella notte tra giovedì e venerdì, ma a distanza di altre 24 ore è ancora necessario monitorare la situazione perché, come spiegato dalla centrale operativa, non si tratta di un incendio di tipo 'classico' e non è stata usata acqua per spegnere le fiamme. Le temperature sono salite tantissimo e all'interno dello stabilimento sono presenti polveri infiammabili che determinano un rischio di riaccensione, motivo per cui è necessario tenere alta l'attenzione fino a quando le temperature non si saranno abbassate tornando alla normalità.

L'allarme aveva particolarmente preoccupato i cittadini, insieme alle fiamme si era infatti sviluppata una densa colonna di fumo nero. Fortunatamente, comunque, non ci sono stati feriti.

