Vasto incendio in una fonderia di zinco, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

L'incendio si può considerare sotto controllo, ma i vigili del fuoco sono rimasti sul posto tutta la notte e presidiano l'area ancora stamattina. Succede a Voltri, in via delle Fabbriche, che da ieri nel tardo pomeriggio è interessata da un vasto incendio che ha interessato la Sant'Erasmo Zinkal, fonderia di zinco.

L'allarme ha particolarmente preoccupato i cittadini, perché all'interno dello stabilimento sono presenti polveri infiammabili e insieme alle fiamme si è sviluppata una densa colonna di fumo nero.

Per fortuna non risultano feriti ma l'intervento è lungo e complicato anche perché, visto il materiale coinvolto, i vigili del fuoco non hanno potuto usare acqua per spegnere le fiamme.